Z kim zagra Lechia Gdańsk w kwalifikacjach Ligi Konferencji? W pierwszej rundzie nie ma potęg. Losowanie w połowie czerwca

- Nie możemy tracić dużo bramek, bo one często są decydujące. Jeśli zagramy, tak jak większość meczów w Gdańsku, na zero z tyłu, to możemy o coś powalczyć. Jest jeszcze trochę czasu, ale jestem przekonany, że klub i nasz sztab będą przygotowani do tych meczów – przyznaje Mario Maloca, środkowy obrońca biało-zielonych.

Do minionej soboty trwała rywalizacja o czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie, które daje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Lechia zremisowała u siebie z Pogonią Szczecin i ten punkt okazał się decydujący. Biało-zieloni mają do rozegrania jeszcze mecz z Rakowem w Częstochowie, a potem przyjdzie czas na urlopy, ale mogą już myśleć o wzmocnieniach składu i przygotowaniach do pokazania się w Europie.

Lechia na rywala musi poczekać do połowy czerwca. Na 14 czerwca zaplanowano losowanie pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji, a już dzień później odbędzie się losowanie rundy drugiej. To oznacza, że podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka najpierw poznają pierwszego rywala, a następnie drugiego, w przypadku przejścia pierwszej rundy. Biało-zieloni zagrają po raz trzeci w europejskich pucharach, ale w poprzednich dwóch startach nie udało się wywalczyć awansu do kolejnej rundy. W 1983 roku Lechia okazała się słabsza od Juventusu Turyn (2:3 i 0:7), a w 2019 roku przegrała dwumecz z Broendby IF (2:1 i 1:4 po dogrywce).

Jeszcze nie jest pewne, czy biało-zieloni trafią do grona drużyn rozstawionych w pierwszej rundzie. Jednak bez względu na to, czy tak się stanie, rywal w pierwszej rundzie z pewnością będzie łatwiejszy niż Juventus czy Broendby. Lechia ma współczynnik 3,175 i na chwilę obecną znajduje się w gronie drużyn rozstawionych, ale może szybko z niego wypaść. Jakie są możliwości rozstawienia? W San Marino w miejsce Tre Fiori (współczynnik 3,000) może zagrać La Fiorita (4,000), w Białorusi jeżeli FK Homel (2,500) wygra krajowy puchar, to w pierwszej rundzie wystąpi Dinamo Mińsk (5,000). Idziemy dalej - Puchar Estonii może wygrać Paide (2,000) lub Kalju (4,500), a w Luksemburgu zespołami grającymi w I rundzie eliminacji mogą być Fola Esch (7,500) i Progrss (5,500), chociaż aktualnie te miejsca zajmują Swift (1,750) i Differdange (1,750). Wreszcie w Armenii ostatnie miejsce może zająć Ararat (1,625) lub Alaszkert (8,000). Lechia musi liczyć, że z tych krajów maksymalnie dwa miejsca zostaną zajęte przez kluby, które mają wyższy współczynnik niż drużyna trenera Kaczmarka. Ewentualnie pozostanie liczyć na to, że w Albanii i na Słowacji tabela tak się zmieni do końca sezonu, że do kwalifikacji Ligi Konferencji trafią zespoły z niższym współczynnikiem. Z każdym rywalem można jednak powalczyć, bo na tym etapie próżno bowiem szukać piłkarskich potęg.