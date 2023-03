Z lekkoatletyki przeniósł się do bobslei. Zmiana dyscypliny wyszła Sewerynowi Sośnie z AZS-u AWFiS-u Gdańsk na dobre

Od sprintera do bobsleisty z pierwszymi sukcesami po kilku miesiącach

- Z pierwszym treningiem na lodzie, z pierwszą wywrotką, którą miałem w drugim ślizgu w życiu, mogę śmiało powiedzieć, że się zakochałem w tym sporcie. Wiem, jak to wygląda. To poczucie adrenaliny jest zupełnie inne, niż w lekkoatletyce. W tej akurat dyscyplinie mam tylko pozytywny stres, a zero negatywnego. W lekkoatletyce bywało inaczej. A to sprawia, że czuję się spełniony w bobslejach - zapewnia z przekonaniem Seweryn Sosna.

To nie jest tak, że sukces na mistrzostwach świata juniorów w bobslejach zdobywa się na pstryknięcie palców. Seweryn Sosna nie zaczynał bowiem w październiku 2022 roku "od zera". Wcześniej reprezentant AZS-u AWFiS-u Gdańsk uprawiał sprinty.

- Biegałem 100 metrów. Wyniki miałem średnie, w granicach 11 sekund. Dla niektórych to szybko, a dla innych wolno. Do rekordu świata (9,58 Usaina Bolta – przyp. aut.) dużo brakowało, więc nie wiązałem przyszłości z tą dyscypliną. Postanowiłem ją zmienić. Padło na bobsleje - wyjaśnia nam 20-latek.