Z Pomorza tylko do reprezentacji europejskich krajów. Kto dostał powołanie w Lechii Gdańsk, Arce Gdynia i Chojniczance Chojnice?

Powołania do drużyn narodowych w marcu 2024 roku

Podobne wyzwanie czeka szwedzkiego obrońcę Eliasa Olssona z Lechii Gdańsk. Wyleci on na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji swojego kraju, która 22 marca o godz. 14.30 w Dassáki Áchnas rozegra z Cyprem mecz towarzyski, a 26 marca o godz. 14.00 w Skopje z Macedonią Północną spotkanie eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy.

Zaciąg stranieri w Lechii Gdańsk mógł liczyć na powołania do swoich reprezentacji na towarzyskie oraz eliminacyjne mecze. Wyróżniający się w biało-zielonym zespole defensywny pomocnik Iwan Żelizko najprawdopodobniej wystąpi w reprezentacji do lat 23. Młodzieżowa Ukraina 25 marca w Fukuoce rozegra towarzyski mecz z Japonią.

Kto z młodych Polaków z trójmiejskich klubów dostał list z powołaniem do drużyny narodowej? Z pierwszej reprezentacji takiego wezwania nie było, co - z racji poziomu - nie jest zaskoczeniem. Żaden z obecnych piłkarzy Lechii Gdańsk i Arki Gdynia nie znalazł się także wśród powołanych do reprezentacji U-21. Na 23-osobowej liście są za to byli zawodnicy Lechii: Jakub Kałuziński, defensywny pomocnik reprezentuje obecnie turecki Antalyaspor, oraz Kacper Urbański, środkowy pomocnik reprezentuje włoską Bologna FC. Polska drużyna U-21 21 marca o godz. 17.30 w Jenie zmierzy się z Izrealem, a 26 marca o godz. 15 na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Bułgarią w meczach eliminacji do mistrzostw Europy.