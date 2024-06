Z sądowym zakazem za kółkiem. Pijany gdańszczanin próbował uciec przed kontrolą policji

Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który próbował uciec przed kontrolą. Jak miało się okazać, mężczyzna był nietrzeźwy i pod wpływem narkotyków. Oprócz tego usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Brawurowa próba ucieczki przed kontrolą

Do sytuacji doszło we wtorek o godzinie 1 w nocy na alei Zwycięstwa. Policjanci zauważyli tam jadącego z dużą prędkością volkswagena. Funkcjonariusz zmierzył prędkość samochodu i okazało się, że kierujący przekroczył ją o 40 km/h. Policjant dał sygnał do zatrzymania, jednak mężczyzna ominął funkcjonariusza, przyspieszył i zaczął uciekać. Mundurowi zareagowali błyskawicznie. Kierujący podjął desperacką decyzję o ucieczce przed radiowozem, za którego kierownicą siedział świetnie wyszkolony i doświadczony policjant. Policjanci cały czas jechali za nim, dając mu sygnały do zatrzymania. Kierujący volkswagenem ignorował polecenia, a gdy skręcił w ul. Hallera, najprawdopodobniej domyślił się, że za chwilę skończy się jego przejażdżka. Porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. ZOBACZ TAKŻE: Rozbój w biały dzień na Skwerze Heweliusza w Gdańsku. 40-latkowi grozi ponad 20 lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony. Gdy policjanci doprowadzili go do radiowozu, sprawdzili jego trzeźwość i okazało się, że ma prawie promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo pobudzone zachowanie mężczyzny, niewłaściwa reakcja źrenic na światło oraz słowotok stały się podstawą, dla której pobrano od niego krew do badań na obecność narkotyków w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 32-latek nie powinien w ogóle wsiadać za kółko, ponieważ ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte prawo jazdy. Podczas kontroli okazało się też, że mężczyzna ma przy sobie kilka porcji amfetaminy, które próbował ukryć w bieliźnie. Zatrzymany sprawca trafił do policyjnego aresztu, a samochód, którym jechał, został odholowany na policyjny parking. Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, złamania sądowego zakazu, kierowania pomimo cofniętych uprawnień, kierowania po alkoholu i narkotykach oraz posiadania narkotyków. Teraz grozi mu kara nawet 5 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

ZOBACZ TAKŻE: Fałszywi pracownicy wodociągów chodzą po Gdańsku. Tak ich rozpoznasz Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat więzienia. Tyle samo grozi za złamanie sądowego zakazu. Za kierowanie po alkoholu lub po narkotykach kodeks karny przewiduje karę 3 lat więzienia. Za kierowanie pomimo cofniętych uprawnień można trafić na 2 lata do więzienia. Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat więzienia.

