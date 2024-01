Z Turcji do reprezentacji Polski? Pomocnik Jakub Kałuziński może w marcu otrzymać powołanie od selekcjonera Michała Probierza

Jakub Kałuziński w orbicie zainteresowań sztabu reprezentacji Polski

Antalyaspor Kulübü to turecki klub z Antalyi. Zimą miasto jest chętnie odwiedzane przez piłkarzy z najwyższych lig w Polsce. W styczniu 2024 roku nie brakuje tam zespołu Lechii Gdańsk, która przygotowuje się do rundy rewanżowej w 1 Lidze. Kitman Dawid Pajor wraz z Hiszpanem Luisem Fernandezem i Australijczykiem Louisem D’Arrigo wykorzystali więc okazję i wybrali się na mecz Antalyasporu. Mogli z trybun dopingować byłych biało-zielonych: Adama Buksę oraz Jakuba Kałuzińskiego. Pierwszy to etatowy reprezentant Polski, a drugi wkrótce ma szansę zyskać taki status.