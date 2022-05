Z Wejherowa ponownie pojedziemy "Słonecznym" pociągiem Kolei Mazowieckich

- Pociąg „Słoneczny” co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem podróżnych. Teraz, po przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19, spodziewamy się jeszcze większej liczby pasażerów, chcących skorzystać z wakacyjnej oferty Kolei Mazowieckich. W związku z tym uruchamiamy dodatkowe, weekendowe połączenie „Słoneczny – BIS”. Będzie on jeździł do stacji Gdynia Główna. Idea tego połączenia to odpowiedź naszej Spółki na tak ogromne zainteresowanie podróżnych. „Słoneczny – BIS” zostanie zestawiony z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych, które z pewnością zapewnią naszym pasażerom wygodną i bezpieczną podróż – mówi Robert Stępień, Prezes Zarządu Kolei Mazowieckich.