Za ciepło, by siedzieć w domu. Mieszkańcy Trójmiasta wyszli tłumnie na noworoczny spacer! [ZDJĘCIA] Andrzej Kowalski

Całą Polskę ogarnęła fala ciepła. W niektórych miejscach odnotowano styczniowe rekordy, a na Pomorzu temperatura sięgała w niedzielę nawet 16 stopni Celsjusza. To nie jest pogoda do siedzenia w domu i widać to po obrazkach, które uchwyciliśmy w Trójmieście.