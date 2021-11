Za co kochamy mięso indycze? W USA już niedługo wyląduje na stołach

Co wiemy o indyku?

Świadomość na temat wartości odżywczych indyczego mięsa cały czas się kształtuje. FPMD kilka lat temu sfinansowała kampanię „Podaj indyka”, w ramach której zachęcała konsumentów do wyboru mięsa indyczego.

Według danych GUS w 2020 roku przeciętny Polak zjadał nieco ponad 1,5 kg drobiu miesięcznie, co daje ponad 18 kg rocznie. Wielu z nas zamiast tłustych kaczek i gęsi, coraz częściej stawia na chude mięso – nie tylko popularnego kurczaka, ale też indyka. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego podał, że w 2020 roku mięso kurcząt stanowiło 82,6 proc. całości produkcji, zaś indyki 15 procent.

Ten rodzaj drobiu ma same zalety. Nie wywołuje alergii, można go podawać dzieciom, sportowcom czy osobom na diecie. Dodatkowo, indyk to źródło witamin D i tych z grupy B oraz wielu składników mineralnych, m.in. żelaza, cynku i fosforu.