Za czym kolejka ta stoi – zakupy i święta w PRL [ZDJĘCIA]

Na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia sklepy otrzymywały według rozdzielnika zabawki. Były wśród nich rodzimej produkcji misie, wózki, mikołaje, drewniane piramidki i klocki, pajacyki i gry planszowe. Najbardziej pożądane były jednak zabawki na baterie. W tamtym czasie sklepy zrzeszone w WPHW otrzymywały je z ... Chin. Dla chłopca szczytem marzeń była elektryczna kolejka na baterie z kompletem szyn lub wóz strażacki z sygnałem dźwiękowym. Ania lub Marysia chciała otrzymać w prezencie różową tancerkę z pozytywką, lub lalkę – bobasa. To dopiero były marzenia i prezenty. Nikt jeszcze nie myślał wówczas o smartfonach i tabletach.

Choinki żywe i sztuczne

Kto, zaplanował zakup żywej choinki, musiał się pospieszyć, aby wybrać najlepsze drzewko. Choć najczęściej było to iglaki w dość kiepskiej kondycji i mizernej prezencji. Lata 70 – te to czas sztucznych choinek, chociaż były one raczej mało strojne i słabe jakościowo.

Od czego jednak pomysłowość Polaków? Wieszało się na takiej choince mnóstwo ręcznie robionych z wycinanki łańcuchów i innych ozdób. Kładło się białą watę, jako imitację śniegu, zarzucało anielski włos. Do tego lampki z klipsem imitujące małe świecki i... voilà choinka gotowa.