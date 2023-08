Za niecały miesiąc startuje 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Już tylko miesiąc dzieli nas od dorocznego święta polskiej branży filmowej

Jak w tym roku wygląda oferta konkursowa?

- Program w głównym zarysie nie uległ zmianie, mamy 3 konkursy: główny z 16 filmami pełnometrażowymi, konkurs filmów krótkometrażowych, których jest w tym roku 25 i rywalizację filmów mikrobudżetowych, których w tym roku zgłoszono 4 i wszystkie one znalazły się w konkursie. Mocnym akcentem programu konkursu głównego w tym roku jest sporo filmów historycznych, dotyczących zwłaszcza historii najnowszej. To dzieła niebanalne, bywa, że przełamujące konwencję poważnego filmu historycznego. W ogóle w programie jest spora różnorodność gatunkowa, tematyczna, jest kilka filmów debiutanckich; dwa pierwsze filmy, cztery – drugie. Większość filmów pokazana zostanie premierowo, będzie możliwość zapoznania się z najświeższą produkcją, w trzech czwartych pokazywaną w Gdyni po raz pierwszy.

Co obok konkursów będzie się w tym roku dziać podczas festiwalu?

A pokazy pozakonkursowe, cykle i retrospektywy? Czy jest coś, co szczególnie by Pan polecił?

- Zwróciłbym uwagę na „Mistrzowską Piątkę”, ciekawy nowy komponent, który zaproponowała w tym roku Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Pięcioro filmowców opowie o polskich filmach, szczególnie dla nich ważnych. To nowa formuła wzajemnej prezentacji swoich dokonań poprzez twórców. Mistrzowie opowiedzą widzom i uczestnikom festiwalu o swoich ulubionych filmach. Przez Agnieszkę Smoczyńska przywołany zostanie film „Opętanie” Andrzeja Żuławskiego, Filip Bajon sięga dużo głębiej w przeszłość, wybrał film „Jak daleko stąd, jak blisko” Tadeusza Konwickiego. Ewa Pruszczyńska – Wojciecha Jerzego Hasa „Jak być kochaną”, Jan P. Matuszyński – „Nic śmiesznego” Marka Koterskiego. Alan Starski, tegoroczny laureat Platynowych Lwów za całokształt twórczości, nawiązując do swojej współpracy z Andrzejem Wajdą, omówi z widzami jego „Popiół i diament”.

To pierwszy festiwal prawdziwie postcovidowy, gdy nie obowiązują już żadne ograniczenia, które szczególnie dotknęły branżę filmową. Jaka jest kondycja polskiego kina po pandemii?

- Patrząc na liczbę filmów zgłoszonych w tym roku, rekordową, prawie 60 fabularnych, to można powiedzieć, że ilościowo rzeczywiście przeżywamy jakiś rozkwit, mimo różnych perypetii, po pandemii koronawirusa, która wyhamowała i produkcję i dystrybucję. Do tej pory trudno jest odbudować frekwencję w kinach, która w 2019 roku była do tego rekordowa w najnowszej historii polskiej kinematografii. Nie wróciliśmy jeszcze do tych ponad 80 mln ale w tym roku producenci zdecydowali się zapewnić bardzo pracowity czerwiec i początek lipca festiwalowym selekcjonerom, komitetowi i dyrektor artystycznej. Obejrzeć 60 filmów w ciągu 5 tygodni, to było duże wyzwanie. Tak samo w krótkim metrażu, pojawiło się nie 90, jak w poprzednich latach a aż 135 filmów. Bardzo mocną zresztą jest ta część festiwalu, chciałem zwrócić uwagę na coraz ciekawszą ofertę programową filmów krótkometrażowych, nie tylko etiud szkolnych, ale też wielu profesjonalnych studiów i producentów.