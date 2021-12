Zabezpieczenie na wypadek problemów. Po co Lechii Gdańsk Michał Buchalik? Przez rok nie grał meczu o stawkę Tomasz Galiński

Tomasz Bolt

24 grudnia doszło do zmiany na pozycji rezerwowego bramkarza w Lechii Gdańsk. Zlatana Alomerovicia zastąpił Michał Buchalik. Z jednej strony jest to osłabienie drużyny, ale z drugiej wygląda to na świadome działanie.