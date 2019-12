Zabójca 5-latki jednak zostanie na zamkniętym leczeniu, ale nie wiadomo na jak długo

Warto przypomnieć, że 35-letni mężczyzna w kwietniu 2015 roku uderzeniami kamienia w głowę zabił w parku w gdańskim Brzeźnie swoją 5-letnią córkę Milenę. Sądowi psychiatrzy uznali jednak, że był on niepoczytalny i "nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem". Opinia wskazująca na problemy psychiczne mężczyzny i fakt, że był on pod wpływem marihuany, oznaczała dla niego zamiast procesu (po którym groziło mu dożywocie) leczenie szpitalne.

Po czterech latach, w lipcu tego roku, media zelektryzowała wiadomość, że lekarze uznali, iż nie stanowi on już zagrożenia dla społeczeństwa. Na podstawie ich wniosku bydgoski sąd uznał, że 35-latek może wrócić na wolność. Zwolnienie go powstrzymali jednak gdańscy śledczy.

Sprawa wróciła do sędziów z Bydgoszczy, a ci z ostateczną decyzją czekali na nową diagnozę lekarzy. Ta z 2016 roku mówiła m.in. o zaburzeniach o charakterze prześladowczym. Właśnie niewystarczające odniesienie się do ustaleń psychiatrów sprzed trzech lat, obok zbytniego skupienia się na funkcjonowaniu Mariusza L. w okresie od stycznia do maja 2019 roku, było powodem zastrzeżeń prokuratorów z gdańskiej "okręgówki". Ich zdaniem, w ekspertyzie zabraknąć miało także dokładnego opisu procesu terapeutycznego, jakiemu poddany był 35-latek i informacji o stosunku osób biorących udział w tej terapii do decyzji o jego ewentualnym zwolnieniu do domu.