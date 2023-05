Zabójca Pawła Adamowicza skazany na grzywnę za fałszowanie dokumentów podczas swojego procesu!

- Wnoszę o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego mu czynu, z uwagi na to, że, zdaniem obrony, to przestępstwo jest urojone. Jest to tak zwane przestępstwo urojone, które nie rodzi odpowiedzialności karnej, ponieważ to, co zrobił oskarżony, należy, moim zdaniem, potraktować jako pewną prowokację i swego rodzaju „humoreskę” – wnioskowała adw. Marta Wołoszyn-Dąbczak, obrońca z urzędu Stefana W. - Ewentualnie wnoszę o zakwalifikowanie czynu jako usiłowanie nieudolne, ponieważ brak jest niebezpieczeństwa dla dobra prawnego. Dokonane przestępstwo od samego początku było obiektywnie niemożliwe. Niemożliwe jest, wysoki sądzie, by z koperty, która przyjdzie z aresztu śledczego, wniosek, własnoręcznie sporządzony przez osadzonego, został potraktowany poważnie” – zaznaczyła.