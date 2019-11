Zabójca Pawła Adamowicza zostanie w areszcie. Prokurator zadecydował, że Stefan W. nie trafi do szpitala psychiatrycznego

- Przez obrońcę został złożony wniosek celem rozważenia zmiany sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania Stefana W i umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym. Prokurator po wykonaniu czynności i dokonaniu ustaleń nie stwierdził aby zachodziły przesłanki by była potrzeba tej zmiany. To stanowisko zostało przekazane obrońcy - mówi prokurator Grażyna Wawryniuk , rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W tle tej sytuacji rysuje się kluczowa w całej sprawie kwestia opinii lekarzy – w tym psychiatry – na temat poczytalności 27-latka w momencie mordu. Choć dokument, o którego uzupełnienie wystąpiła prokuratura, pozostaje objęty tajemnicą śledztwa, za której złamanie grozi postępowanie karne, można się domyślać, że diagnoza, przynajmniej „ograniczała” poczytalność zamachowca, a tym samym zmniejszała szansę na to, że przed sądem czeka go „tradycyjny” sądowy proces i wyrok. Warto przypomnieć, że opinia powstała po tym jak zdecydowano, że jednorazowe badanie nie wystarczy i w maju wysłano go do Aresztu Śledczego w Krakowie, gdzie przez 4-tygodnie prowadzona była obserwacja.