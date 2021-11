Zabójstwo na gdańskiej Żabiance: Podejrzany został zatrzymany. Mężczyzna znał ofiarę. Przyczyną śmierci wykrwawienie z rany ciętej szyi

- Do sprawy została zatrzymana osoba, która usłyszała zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim - mówi prok. Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej. - Podejrzany, mężczyzna, rocznik 1974, nie przyznaje się do zarzucanego mu przestępstwa. Składa wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Prokurator prowadzący śledztwo skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie - informuje.