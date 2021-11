Zabójstwo na Rajskiej w Gdańsku: Policja szuka świadków. Chcieli jechać do Pszczółek? OPRAC.: wie

zdj. ilustracyjne / archiwum Polskapress

Świadków do sprawy zabójstwa 45-letniego mężczyzny, do którego doszło w środę, 27 października 2021 roku przy ul. Rajskiej w Gdańsku, szukają policjanci. Chodzi zarówno o osoby, które przebywały w pobliżu w momencie zbrodni – około godz. 20, jak i te, które towarzyszyły zamordowanemu chwilę wcześniej – w szczególności o parę, która miała pytać taksówkarza o cenę przejazdu do Pszczółek. 32-latek podejrzany o zabójstwo przebywa w areszcie.