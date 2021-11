Zabójstwo Pawła Adamowicza. Będzie akt oskarżenia? Prokuratura: O sposobie zakończenia postępowania poinformujemy osobnym komunikatem

Radio RMF FM uzyskało od gdańskiej prokuratury okręgowej informacje, na podstawie których twierdzi, że śledztwo w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza dobiega końca, a kwestia poczytalności napastnika została już rozstrzygnięta, co zakończy się aktem oskarżenia dla niego. Chodzi o zakończenie analizy trzeciej opinii biegłych dotyczącej poczytalności mężczyzny, który zadał śmiertelne ciosy nożem prezydentowi Gdańska. Pod koniec września prokuratura informowała jedynie o tym, że opinia jest gotowa i analizowana przez prokuratora prowadzącego postępowanie. Na początku października pisaliśmy o zakończeniu analizy 200-stronicowego dokumentu stwierdzającego częściową poczytalność Stefana W.

- Wnioski z tej analizy są takie, że w chwili popełnienia czynu mężczyzna miał ograniczoną poczytalność - mówiła Dziennikowi Bałtyckiemu 6 października prok. Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej. - W takim wypadku nie wyłącza to jego odpowiedzialności i sprawca odpowiada za popełniony czyn. W skutek tego, sprawa może zostać zakończona skierowaniem do sądu aktu oskarżenia . Natomiast sąd, jeżeli będzie podejmować decyzję w zakresie wyroku, może zastosować np. nadzwyczajne złagodzenie kary.

Nie wiadomo było wtedy, czy i kiedy akt oskarżenia trafi do sądu. Jedyną pewną rzeczą jest deklaracja o tym, że śledztwo zmierza do finału. Potwierdziliśmy to w prokuraturze, nadal jednak nie wiadomo, kiedy spodziewać się ewentualnego aktu oskarżenia.

- Będziemy kończyć postępowanie, a o sposobie jego zakończenia poinformujemy odrębny komunikatem, gdy prokurator prowadzący sprawę podejmie decyzję - poinformowała nas Grażyna Wawryniuk.

Prokurator nie chciała komentować postawionej przez radio tezy, że prokuratura może dążyć do szybkiego zakończenia postępowania, żeby nie występować kolejny raz o przedłużenie aresztu tymczasowego dla Stefana W.