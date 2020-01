Zabójstwo Pawła Adamowicza. Wspominają zmarłego prezydenta Gdańska. "Moment ataku długo mi się śnił"

Wcześniej często widywałem prezydenta jako wolontariusz i rady Młodzieżowej Rady Miasta. W kwietniu 2018 dostałem sms-a od mojej przyjaciółki z informacją, że prezydent zaprasza na spotkanie młodych. Było to pierwsze spotkanie stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska. Po którymś z briefingów prasowych prezydent zapytał mnie, czy jako radny dzielnicy Zaspa Rozstaje nie chciałbym kandydować do Rady Miasta.

Po tym jak zacząłem pracować dla prezydenta, byłem w sądzie na rozprawie z Młodzieżą Wszechpolską. Na długo zapamiętałem ten dzień. Jak redaktor Sitek biegał za nami w Europejskim Centrum Solidarności, po tym gdy szef ogłosił powody swojego startu w wyborach. Wróciłem do urzędu, usiadłem i myślałem: Po co tyle hejtu, nienawiści, po co są te ataki?

Pracowałem z nim w urzędzie mniej więcej 4 lata. Dla szefa obszar społeczny był bardzo istotny. Ostatni rok naszej współpracy i jego życia był bardzo intensywny. To czas, w którym najbardziej zbliżyliśmy się do siebie.

Pana prezydenta poznałam przy okazji wyborów samorządowych w 2014 roku. Rozdawał ulotki i zachęcał ludzi do głosowania. Miałam wtedy pewien problem z postępowaniem administracyjnym w mojej rodzinie, chciałam sama sobie z tym poradzić, ale moja wiedza ze studiów była jeszcze zdawkowa. Pomyślałam, że to może być dobra okazja, żeby poradzić się prezydenta. Wręczył mi ulotkę, powiedziałam mu o sytuacji i poprosiłam o pomoc. Wyraził zainteresowanie. Wysłuchał. Uznał, że to na tyle poważne, że zaprosił mnie na dłuższą rozmowę. Zerwał kawałek plakatu wyborczego i zapisał sobie mój numer telefonu.

Gdy przychodziły doń niepełnosprawni potrafił zapytać: „Jak mam się przywitać z osobą niewidomą? Mam powiedzieć: „Dzień dobry, miło panią widzieć?”, „do widzenia’?”. Ktoś mógłby uznać, że nie miał ogłady, ale większość z nas nie wiedziałaby jak się zachować. Mówił do szefów jednostek miejskich: „Może warto pomyśleć, żeby komuś pomóc”. Chwilę przed wyjściem na Światełko do nieba byliśmy w sztabie, siedziało tam kilkudziesięciu urzędników, szef im dziękował.

O 13:45 spotkaliśmy się przed domem rodziców szefa, był u nich na obiedzie. O 14:00 byliśmy już przy fontannie Neptuna na umówione dwa wywiady. O 14:10 zaczęliśmy kwestę. Mieliśmy pójść w stronę Złotej Bramy, wrócić do Zielonej i z powrotem do Złotej, ale plan nie wypalił. Przez dwie godziny przeszliśmy zaledwie 300 m. Mnóstwo ludzi chciało wrzucić datek, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. Po 16:00 skończyliśmy kwestę, poszliśmy do Zbrojowni, żeby rozliczyć puszki. Wyszło 5 613,11 złotych.

W kuluarach ktoś powiedział „pierwsza tura nasza”. Uspokoiłem się. Prezydent też to słyszał, ale dopóki nie zobaczyliśmy wyniku na wykresie w telewizji to nie dowierzaliśmy. Prezydent był tym zwycięstwem zbudowany. Czuł, że ma mandat zaufania, gdy to nie PO czy PiS wygrały wybory, ale właśnie Paweł Adamowicz.

To był bardzo intensywny czas, choć pracowałam też zawodowo, to przed i po pracy bardzo angażowałam się w kampanię. Raz z panią Magdą Adamowicz wieszałam banery prezydenta do 3:00 nad ranem, a potem o 7:00 zaczynaliśmy znowu. Zrobiliśmy świetną robotę i pan prezydent wygrał.

Rano spotkałem się z członkami stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska i zbieraliśmy pieniądze na Przymorzu. Potem pojechaliśmy z Karoliną Knebą do centrum Gdańska. Spotkaliśmy się tam m.in. z wiceprezydentem Piotrem Kowalczukiem. Z Karoliną Mizik chcieliśmy już jechać do domu, ale napisał do nas Michał Wlazło, żebyśmy spotkali się z prezydentem przy fontannie Neptuna o 14:00. Przy prezydencie było mnóstwo ludzi.Zaprosił nas do Pierogarni u Dzika. Powiedział: „Idziemy przed sąd, potem zapraszam was na herbatę. Obiecałem im, więc muszę tam pójść”.

Michał napisał do nas, że o 14:00 będą z prezydentem na Długiej. Podchodziło tyle osób, że ledwo mogliśmy się przemieszczać. Pan prezydent chciał z każdym porozmawiać, uścisnąć dłoń, złożyć życzenia noworoczne. Gdy udało nam się dojść do Zbrojowni, Marcin zaproponował żebyśmy też sobie zrobili z prezydentem zdjęcie. Ostatnie wspólne. Tak się stało.

Teraz sobie to uświadamiam... To było w drodze na scenę. Rozmawialiśmy o żłobkach i opiece nad maluchami w mieście. Szef mówił, że chciałby, żeby była u nas na poziomie duńskim. Ja sobie zażartowałem, zwracając się do niego per „ty”: „Tak, wróciłeś ze Stanów i teraz chcesz tu zrobić American dream”. Odpowiedział mi: „Jesteśmy w Gdańsku, musimy dać radę. Ty będziesz za to odpowiedzialny. Zapytam cię jeszcze o te żłobki, tylko nie odchodź...” i wszedł na scenę.

Byliśmy bardzo głodni. Pan prezydent miał mieć spotkanie z radnym Piotrem Dzikiem, zaprosił nas do niego na obiad. Rozmawialiśmy o tym, że finał WOŚP to piękny dzień, że ludzie są dla siebie dobrzy, że nie spotkaliśmy się z niczym negatywnym, choć w kampanii bywało różnie. Poszliśmy na herbatę, potem w stronę sceny. Nikt nas nie skontrolował.

To była nasza ostatnia rozmowa.

Zamach

Michał

Gdy szef skończył swoje przemówienie, zrobiłem mu ostatnie zdjęcie. Zaczęło się odliczanie do Światełka do nieba, patrzyłem na ludzi. Ktoś nadbiegł z prawej strony. Szef usiadł na podeście po lewej stronie. Podszedłem do niego, zobaczyłem krew. Ochroniarze złapali napastnika. Zadzwoniłem do najbliższych Magdy Skorupki-Kaczmarek i do Marka Bonisławskiego (ówczesnego dyrektora biura prezydenta ds. komunikacji - red.). Straciłem czucie. Karetka zabrała mnie do szpitala. Przywieźli mnie ok. 21:00. Wyszedłem ok. 2:00. Leżałem na sali obserwacyjnej, na korytarzu pełno policji. Usłyszałem jak pielęgniarka mówi, że przywieziono napastnika. Przyszedł ordynator i zapytał czy nie chciałbym wyjść do domu. Odparłem, że tak, że w domu czułbym się lepiej.

Marcin

Zadzwoniłem najpierw do Piotra Grzelaka, potem do pani prezydent i Marka Bonisławskiego. Do pani Magdy nie dzwoniłem. Bałem się. Szwagier pana prezydenta, prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, był ze mną na linii przez jakieś 40 minut.