Zabójstwo w Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie 10.01.2020. Nie żyje pacjent

RSO Pomorskie 10.01.2020 07:30, Silny wiatr/1

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h z północnego zachodu. Od 07:30 dnia 10.01.2020 do godz. 07:30 dnia 11.01.2020.