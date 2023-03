Zabrał auto pracodawcy i pijany spowodował kolizję. 21-latek miał niemal 2 promile alkoholu

Jechał pijany autem szefa

Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec powiatu żywieckiego był pod wpływem prawie 2 promili alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. W tracie interwencji policjanci zauważyli, że samochód, którym kierował sprawca jest uszkodzony.

Podczas przeszukania terenu na ul. Długa Grobla, kryminalni zauważyli poszukiwany pojazd. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali do kontroli 21-latka kierującego tym autem. Wystąpiły podejrzenia, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu ze względu na bełkotliwą mowę i chwiejny krok.

Wyjaśniając okoliczności sprawy policjanci ustalili, że podczas imprezy urodzinowej właściciela firmy, jeden z jego pracowników wziął kluczyki do renault pod pretekstem przeniesienia rzeczy z bagażnika. W rzeczywistości mężczyzna wsiadł jednak za kierownicę auta i odjechał.

Okazało się, że 21-latek kierując renault na ul. Sienna Grobla, podczas cofania uderzył w bramę wjazdową na teren budowy. Samochód przekazano właścicielowi, natomiast 21-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W poniedziałek 27 marca usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu oraz kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna odpowie również przed sądem za popełnione wykroczenia.

Za zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 2 lat.

CZYTAJ TAKŻE: Czy policjantka, która prowadząc radiowóz nagle zjechała na drugi pas i spowodowała zagrożenie, została ukarana? Sprawdziliśmy