Zabytkowa wozownia z Oliwy od 3 lat czeka na wyremontowanie zniszczonej elewacji

Charakter „dzieł” (grafficiarz podpisywał się jako „kael”) na ścianie XVIII-wiecznej wozowni pozwolił na szybkie ustalenie sprawcy, skazanie go na początku 2017 r. na karę grzywny oraz nałożenie obowiązku naprawienia wyrządzonych szkód. Mimo to, do dziś nie udało się przymusić go do usunięcia malowideł z budynku należącego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dzieje się tak nie tylko z powodu jawnego unikania wykonania kary, ale także urzędniczej niemocy.

- Uprawnionym do egzekucji środka karnego w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody jest pokrzywdzony (konserwator – dop. red.), który złożył do sądu wniosek o wyznaczenie ukaranemu (...) terminu 3 miesięcy na wykonanie nałożonego obowiązku z zagrożeniem grzywną w maksymalnej wysokości na wypadek niewykonania obowiązku. Wniosek ten, z uwagi na nieusunięcie jego braków formalnych, został zwrócony pokrzywdzonemu – informował w połowie 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odpowiadając na zapytanie m.in. ówczesnej gdańskiej poseł Ewy Lieder. Sytuacja powtórzyła się w listopadzie 2018 r., gdy Urząd Ochrony Zabytków ponownie złożył do sądu niepełny wniosek o egzekucję, co skutkowało jego zwrotem oraz dalszą bezczynnością w sprawie renowacji. Ostatecznie sprawa została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, w styczniu 2019 r., by zakończyć się dwa miesiące później zobowiązaniem 25-latka do usunięcia graffiti w ciągu 3 miesięcy. Mimo sądowych postanowień, nic takiego się nie stało.