Zabytkowy, gotycki ołtarz Pietas Domini - Tron Łaski po 75 latach rozłąki powróci do Bazyliki Mariackiej

Nastawa ołtarza oraz predella (podstawa nastawy) wracają do Gdańska na postawie umowy podpisanej między Unią Kościołów Ewangelickich w Kościele Ewangelickim w Niemczech a parafią kościoła Mariackiego w Gdańsku, zawartej jeszcze w listopadzie ub. roku.

- Kościoły porozumiały się ze sobą i doszły do wniosku, że pora, aby coś co stanowi nieodłączną część kościoła Mariackiego, wróciło na swoje miejsce – mówi proboszcz bazyliki. - Kościół katolicki był tu gospodarzem do 1560 r., później, do 1945 r. ewangelicy, a teraz znowu my. Dlatego doszliśmy do wniosku, że nie ważne czyje są ręce kustosza. Ważne, by zabytkowy obiekt ponownie znalazł się tam, skąd pochodzi.