Zaćmienie słońca - czerwiec 2020. Kiedy będzie można je obserwować? Czy będzie widoczne w Polsce?

Jak czytamy na fanpage’u „Z głową w gwiazdach”, 21 czerwca w Polsce szczątkowe zaćmienie częściowe będą mogli zobaczyć wyłącznie obserwatorzy w Bieszczadach. W pasie zaćmienia znajdą się miejscowości: Wetlina, Brzegi Górne, Ustrzyki Górne, Pszczeliny, Stuposiany, Muczne, Tarnawa Niżna, Smolnik, Lutowiska, Nasiczne, Dwernik i Wołosate. Najdłużej zaćmienie częściowe będzie można oglądać ze parkingu w Bukowcu przed Beniową - potrwa zaledwie... 13 minut 06 sekund. Zaćmienie rozpocznie się tam rano o 07:39:04 i potrwa do 07:52:41. Czerwcowe zaćmienie obrączkowe rozpocznie się w środkowej Afryce, w rejonie Konga. Następnie cień naszego satelity pomknie przez Sudan, Etiopię i Erytreę, przetnie półwysep Arabski i wzdłuż pogranicza Pakistańsko-Indyjskiego zmierzać będzie w stronę Himalajów. Następnie powędruje przez południową część Chin, wpadnie na chwilę do Tajwanu i wyleci na otwarte wody Pacyfiku gdzie zaćmienie się zakończy.

Zaćmienie Słońca 2020 – co to za zjawisko?

Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, które powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przesłania światło słoneczne. Zaćmienie zachodzi wyłącznie podczas nowiu (nów Księżyca mamy właśnie 21 czerwca 2020). Gdyby Księżyc miał idealnie kołową orbitę, był bliżej Ziemi i znajdował się w tej samej płaszczyźnie ekliptyki, to zaćmienia Słońca występowałyby podczas każdego nowiu. Jednakże orbita Księżyca jest nachylona pod kątem ponad 5 stopni w stosunku do orbity Ziemi obiegającej Słońce, co sprawia, iż zwykle cień Księżyca mija Ziemię. Aby zaćmienie Słońca doszło do skutku, orbita Księżyca musi przeciąć orbitę Ziemi.