Zaczęło się we Wrzeszczu. Czerwone Gitary obchodzą 58. urodziny! Historia jednego z najpopularniejszych polskich zespołów

Czerwone Gitary obchodzą 58. urodziny

Największa fala popularności Czerwonych Gitar

Debiutancką płytę zespół nagrał pod koniec 1966 roku. "To właśnie my" wydano nakładem 160 tys. egzemplarzy. Co najbardziej imponujące, album został nagrany w zaledwie... dwa dni! To wydarzenie rozpoczyna okres największej popularności zespołu. Grupę opuszcza jednak współzałożyciel oraz lider Jurek Kossela, którego zastąpił Krzysztof Klenczon.