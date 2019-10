Zadymienie w Biedronce w Lublewie Gd. 21.10.2019. Ewakuowano klientów

Zdjęcie ilustracyjne Dariusz Bloch/ PP

W Lublewie Gdańskim w poniedziałek 21.10.2019 r. przed godziną 19 doszło do zadymienia w sklepie Biedronka. Jak zapewnia dyżurny SKKW to nie pożar. Mimo to należało ewakuować personel oraz wszystkich klientów sklepu.