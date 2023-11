Zadziwiający zamek w Płakowicach na Dolnym Śląsku. Czemu interesował się nim dyktator Korei Północnej? Atrakcje, ciekawostki, ceny biletów Emil Hoff

Zamek w Płakowicach to zapomniany skarb Dolnego Śląska. Jego fascynujące dzieje i piękna architektura zasługują na to, by poznać je bliżej. Jakie atrakcje skrywa zamek w Płakowicach? Jak do niego dotrzeć, gdzie przenocować i zjeść? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym weekendowym przewodniku. Jakub Czyżowski, Poznawanie Przez Zwiedzanie, za zgodą Zobacz galerię (11 zdjęć)

Zamek w Płakowicach to jeden z mniej znanych turystycznych skarbów Dolnego Śląska. A szkoda - miejsce to ma niezwykłą historię i zasługuje na to, by poznać je lepiej. Ta niegdyś największa twierdza na całym Śląsku przeszła remont i dziś znów prezentuje się wspaniale, a jej mury skrywają niezwykłe historie dawnych mieszkańców. Zamek pełnił w przeszłości wiele funkcji, w tym szpitala psychiatrycznego i ośrodka pomocy dla dzieci z odległej Korei Północnej. Warto poznać dzieje i tajemnice zamku w Płakowicach i jego atrakcje. Jak dojechać na miejsce, ile kosztują bilety wstępu, gdzie zjeść, gdzie przenocować? Zapraszamy do przewodnika.