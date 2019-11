Zaginął Artur Czarnacki z Gdańska. Mężczyzna jest poszukiwany od 12.11.2019 r. O pomoc w odnalezieniu gdańszczanina apelują przyjaciele

Poszukiwania Artura Czarnackiego z Gdańska

Zaginionego Artura Czarnackiego szukają rodzina i przyjaciele. Apel o pomoc pojawił się m.in. w mediach społecznościowych.

"We wtorek, 12.11.2019 zaginął nasz przyjaciel. Niestety nikt z grona najbliższych nie posiada chociażby szczątkowej wiedzy gdzie może się znajdować. Wyczerpaliśmy nasz zasób wiedzy i potrzebujemy wsparcia. Artur potrzebuje i naszej i waszej pomocy! Ostatni czas nie szczędził mu trudnych wydarzeń, możemy obawiać się wielu scenariuszy. Jeżeli ktokolwiek widział go prosimy o informacje zwrotną. Najbardziej bliskie mu dzielnice Gdańska to Śródmieście, Ujeścisko, Karczemki, Jasień ale prawda jest taka, że może być wszędzie. Artur ma ok 170 cm, średnią budowę ciała.

Artur, jeżeli jakimś cudem to przeczytasz to wracaj! Czekamy na Ciebie, wspieramy bez względu na wszystko!"