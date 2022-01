Zaginął policyjny pies Zara! Gdańscy policjanci proszą o pomoc

Gdańscy policjanci prowadzą poszukiwania służbowego czworonoga, który uciekł z terenu kojców w rejonie dzielnicy Chełm w Gdańsku. Pies pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku od czterech lat i jest psem patrolowo-tropiący.

Zara, która na co dzień przebywa w domu swojego przewodnika, trafiła do kojca, z uwagi na chorobę opiekuna, który nie mógł się nią właściwie opiekować. Niewykluczone, że to stres związany z tą sytuacją i rozłąka z przewodnikiem, mogły być przyczyną ucieczki owczarka.