Zaginęła Aleksandra Nadworna z Malborka. 16-latki szukają policjanci i rodzina

Nastolatka w piątek (24 kwietnia 2020 r.) około godziny 13 wyszła ze swojego domu rodzinnego w Malborku i do dziś nie powróciła. Policja wszczęła poszukiwania, która nadal trwają.

Rysopis zaginionej:

wzrost ok. 160 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy długie do ramion koloru brązowego.

W dniu wyjścia z domu Ola ubrana była w pomarańczową bluzę, czarne legginsy i czerwone buty.

Malborska komenda cały czas pracuje nad odnalezieniem nastolatki. Przekazała informacje na jej temat do innych jednostek policji w kraju. Z wiadomości zwrotnych wynika, że dziewczyna była widziana we Wrocławiu. Miała tam pojechać z chłopakiem, który przyjechał po nią do Malborka. Rodzina nie ma pojęcia, kim jest ta osoba. Dolnośląscy policjanci również poszukują Oli.

Najbliżsi 16-latki od kilkunastu dni żyją w dużym napięciu. Apelują o wiadomości, które pomogą w dotarciu do córki, a ją samą proszą o powrót do domu.