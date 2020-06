Zaginięcie Iwony Wieczorek. Janusz Szostak wznowi poszukiwania: "Wszystkie zebrane dane układają się w spójną całość"

- Sprawdzane były miejsca związane z tą sprawą i weryfikowane informacje na temat zaginięcia 19-latki z Gdańska - informuje dziennikarz. - Dotarliśmy także do dwóch nowych osób, które przekazały nam istotne informacje, wymagające jednak weryfikacji. Otrzymaliśmy także mapy punktów mogących mieć znaczenie dla rozwiazania tej zagadki. Wszystkie zebrane dane układają się w spójną całość. Zapewne wkrótce będziemy mogli je ujawnić, a także przystąpimy do akcji poszukiwawczej.

Dziennikarz śledczy Janusz Szostak wraz ze swoją małżonką Aldoną Błaszczyk-Szostak i Fundacją Na Tropie odwiedzili Trójmiasto, gdzie przez dwa dni prowadzili rozpoznanie do planowanych od dłuższego czasu poszukiwań Iwony Wieczorek.

Wizyta w Trójmieście była dla Szostaka doskonałą okazją do tego, by przemierzyć Gdańsk śladami bohaterów swojej nowej powieści:

Fabularny debiut Szostaka zatytułowany "Otchłań grzechu" ukaże się około połowy września. Głównym bohaterem historii opisanej w książce jest dziennikarz śledczy Michał Rajski, który otrzymuje zlecenie odnalezienia sprawców napadu i uprowadzenia wielkopolskiego biznesmena. Ślady prowadzą do Gdańska. Reporter trafia na trop przerażającej historii rodziny znanych trójmiejskich jubilerów, którą ku zagładzie prowadzi piękna i bezwzględna Izabella. Rajski rusza w pościg za prawdą. Łańcuch dramatycznych zdarzeń oraz wspomnienia mrocznej przeszłości odsłaniają szokującą tajemnicę.

- To thriller nasycony zbrodnią, pożądaniem, nikczemnością, seksem i złem pod każdą postacią - mówi autor. - Trudno zapewne będzie uwierzyć Wam, że obok żyją ludzie, dla których zło jest sensem życia. Ono ich napędza do działania i prowadzi ku upadkowi. To książka gęsta od zła pod każdą postacią.