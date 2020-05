Zaginięcie Iwony Wieczorek. Trwa zbiórka na pokrycie kosztów poszukiwań szczątków. Szostak i Rutkowski wskazują dwa różne tropy

Dziś mało kto już wierzy, że kobieta żyje. Poszukiwania skupiają się na zwłokach, bądź ich szczątkach oraz dowodach mogących wyjaśnić, co mogło się wydarzyć tamtej nocy. Było wiele hipotez w tej sprawie, niestety do dziś nie odnaleziono Iwony Wieczorek, ani jej szczątków. Nie wyjaśniono także tajemnicy jej zniknięcia.

Co ciekawe kolejne posukiwania planuje również Krzysztof Rutkowski . Mają one dotyczyć... Wejherowa. W rozmowie z Faktem miał tłumaczyć, że informacja, którą otrzymał od jednego z więźniów z zakładu karnego na Mazowszu, może być kluczowa w poszukiwaniach kobiety.

- Takich wiadomości każdego dnia dostaję ķilka - komentuje sprawę Janusz Szostak. - Trudno traktować je serio. Podobnie jak planowane przez Rutkowskiego poszukiwania.

Dziennikarz przypomina sytuację, w której Rutkowski już raz wymyślił gangstera. Ten w sierpniu 2013 roku miał opowiedzieć mu o zabójstwie Iwony, co opisał Fakt.

- Po tej publikacji Rutkowski został wezwany na przesłuchanie do Gdańska, w czasie którego przyznał się, że przekazał gazecie informację, którą sam zmyślił: "w celu pchnięcia do przodu sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek i sprowokowania błędu, który może popełnić osoba lub osoby, które mogą mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek" – tłumaczył desperacko to kłamstwo, a po chwili dodał: "Proszę o zachowanie tego protokołu w tajemnicy przed mediami, ponieważ może to zaszkodzić mojej działalności" - zdradza Szostak. - Jak widać, prośba ta nie została spełniona. Teraz ten sam numer powtórzył w tej samej gazecie.