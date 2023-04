Zaginięcie Iwony Wieczorek. Zaskakujące zeznania Barbary W. "Wołanie o pomoc ucichło". Czy w noc zaginięcia kobieta słyszała głos 19-latki?

Sprawa Iwony Wieczorek. Kobieta zeznała, że w noc zaginięcia 19-latki słyszała krzyki

Minęło 13 lat od zaginięcia 19-letniej Iwony Wieczorek z Gdańska. Media wciąż obiegają kolejne teorie na temat tego, co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Gdzie znajduje się Iwona Wieczorek? - to pytanie cały czas pozostaje bez odpowiedzi.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. "Słyszałam otwarcie i zamknięcie drzwi, a potem wołanie o pomoc ucichło, a samochód odjechał"

To właśnie w książce Janusza Szostaka możemy przeczytać szokujące zeznania Barbary W., do której dotarł dziennikarz śledczy. Jak twierdzi kobieta, w nocy gdy doszło do zaginięcia Iwony Wieczorek, miała słyszeć krzyki oraz odgłosy, "jakby ktoś uciekł na bosaka" .

- To nie był głos dojrzałej kobiety, to był głos nastolatki, około dwudziestoletniej - czytamy w książce Janusza Szostaka.

I to nie koniec, bo jak twierdzi Barbara W., po usłyszeniu niepokojących głosów wybiegła na balkon, by zobaczyć, co się dzieje. Tam miała być świadkiem niecodziennej sceny. Jak twierdzi, w ciemności ujrzała mężczyznę, który rzekomo patrzył w jej kierunku. Miał on być ubrany w czarną skórzaną kurtkę, na jego głowie był kapelusz. Jak czytamy w książce dziennikarza śledczego, później podjechało auto, a głos ofiary ucichł.