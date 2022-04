Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 28.04.2022 r. Tomasz Kaczmarek: To mecz Lechii z Zagłębiem, a nie starcie trenerów

- Mnie te wszystkie porównania nie interesują. Mam bardzo duży szacunek dla trenera Stokowca i jego sztabu za pracę, wyniki i to, w jakim stanie zostawili drużynę w Gdańsku. To jest mecz między Lechią i Zagłębiem, a nie rywalizacja trenerów i tylko o to tutaj chodzi – podkreśla Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

W sobotę obaj trenerzy stoczą bój o trzy punkty. Lechia gra o czwarte miejsce i udział w europejskich pucharach, a Zagłębie o utrzymanie w Ekstraklasie.

- Walka o utrzymanie to w futbolu najtrudniejsza i najbardziej męcząca praca – przekonuje Kaczmarek. - Byłem raz w takiej sytuacji, nocami można nie spać. Presja jest nieporównywalna, a decydują detale. Nikomu nie zazdroszczę takiej sytuacji. Nikt z nas nie podchodzi do tego w taki sposób, że może komuś utrudnić życie. Nikomu nie życzę spadku, trzymam kciuki za wszystkich, a my jedziemy do Lubina wykonać swoje zadanie.

