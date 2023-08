Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk 3.09.2023 r. W jakim składzie zagrają biało-zieloni? Trener Szymon Grabowski nie zrobi zmian?

- Przygotowujemy się do meczu w komplecie i to jest najważniejsze. Mikrocykl był w dobrej atmosferze z ukierunkowaniem, że to co zrobiliśmy musimy kontynuować. Do Sosnowca udamy się z planem wywiezienia trzech punktów. Chcemy nauczyć się reagować i jak przeciwnik łapie wiatr w żagle i przejmuje inicjatywę, żeby doprowadzić do sytuacji, w której wracamy do kontroli nad meczem. Oczywiście jeśli dojdzie do takich momentów. Jeśli nie, to będę zadowolony, gdy nasza dominacja będzie dłuższa niż w meczu z Podbeskidziem – powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.