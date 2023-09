Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk. Biało-zieloni rozbici w zwariowanym meczu. Siedem goli, dwie czerwone kartki, kontrowersja

Lechia Gdańsk doznała prawdziwej klęski w Sosnowcu przegrywając 2:5 z Zagłębiem. Rywale do tego meczu zdobyli cztery gole w tym sezonie, a tylko w spotkaniu z biało-zielonymi strzelili ich więcej niż w poprzednich sześciu. Biało-zieloni kończyli mecz w dziewiątkę, bo czerwone kartki otrzymali Iwan Żelizko i Tomasz Neugebauer.

To był szalony mecz. Wcześniej to Zagłębie było tą drużyną, która miała problemy ze skutecznością. W Sosnowcu role się odwróciły i można mieć wiele zastrzeżeń do postawy biało-zielonych. W ofensywie, bo marnowali okazje i w defensywie, gdzie popełniali proste błędy.

Wszystko zaczęło się od złego zachowania Andreia Chindrisa, a sytuację z łatwością wykorzystał Joel Valencia. Wcześniej to biało-zieloni mogli objąć prowadzenie, ale Elias Olsson nie trafił głową do bramki. Po stracie gola podopieczni trenera Szymona Grabowskiego stwarzali okazje bramkowe, ale marnowali ja Camilo Mena i Luis Fernandez. Hiszpan miał też pecha, bo z rzutu wolnego strzelił w słupek, ale piłka wróciła na boisko i fatalnie zachował się Dominik Piła, który nie trafił do pustej bramki Zagłębia. To zdecydowanie powinien być gol wyrównujący. Zmarnowana sytuacja szybko się zemściła i Meik Karwot w doliczonym czasie gry zdobył fenomenalną bramkę.

Kiedy na początku drugiej połowy, znowu przy biernej postawie defensorów, trzecią bramkę strzelił Kamil Biliński wydawało się, że jest już po meczu. Lechia pokazała jednak lwi pazur, zresztą zgodnie ze wzorem na nowych koszulkach wyjazdowych. W 76 minucie Iwan Żelizko huknął do siatki z dystansu, a trzy minuty później – po akcji Meny – samobójczego gola strzelił Mateusz Machała w swoim pierwszym kontakcie z piłką po pojawieniu się na boisku.

Lechia wróciła do gry i – niestety – na drodze do walki o remis stanął sędzia Sebastian Krasny z Krakowa. Arbiter ukarał Żelizkę drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartką. Ta decyzja to kompletne nieporozumienie. Ukrainiec trafił w piłkę i nie należała mu się żółta kartka. To nie koniec. W tej sytuacji tak gorąco protestował Tomasz Neugebauer, że dostał żółtą kartkę. Za chwilę popełnił faul taktyczny i też przedwcześnie musiał opuścić boisko. Grająca w dziewiątkę Lechia straciła jeszcze dwa gole, a trener Grabowski zobaczył, ile jeszcze pracy potrzebuje ta drużyna. Nie da się też ukryć, że dobrze byłoby sprowadzić jeszcze napastnika i środkowego obrońcę. Rozmowy są prowadzone, ale okno transferowe zamknie się już w poniedziałek o północy.

- Ciężko coś powiedzieć. Nie mogą się zdarzać się nam takie mecze, jak z Resovią i teraz ten w Sosnowcu. Drużyna potrzebuje czasu, ale trzeba wygrywać. Nie możemy tracić punktów, bo inne zespoły tego nie robią. Staram się pomagać drużynie jako piłkarz i jako kapitan. Lechia musi jednak grać lepiej w kolejnych spotkaniach – powiedział Luis Fernandez, kapitan biało-zielonych. CZYTAJ TAKŻE: Lechia wreszcie pożegnała się z Adamem Mandziarą. Prowadził klubu do upadku Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk 5:2 (2:0)

Bramki: 1:0 Joel Valencia (17), 2:0 Meik Karwot (45+4), 3:0 Kamil Biliński (49), 3:1 Iwan Żelizko (76), 3:2 Mateusz Machała (79-samobójcza), 4:2 Adrian Troć (88), 5:2 Marek Fabry (90+2) Zagłębie: Kos - Bykow, Dalić (30 Karwot), Jończy (79 Machała) - Wrzesiński, Bonecki, Rozwandowicz, Camara - Zielonka (54 Troć), Valencia (79 Fabry) - Biliński (79 Guezen)

Lechia: Sarnawski - Bugaj (71 Sezonienko), Chindris, Olsson, Conrado - Biegański (46 Zjawiński), Żelizko - Mena, Kapić (71 Neugebauer), Piła (46 Sypek) - Fernandez 90+7 min. - koniec meczu. Zagłębie wygrało z Lechią 5:2 90+6 min. - bardzo dobrej sytuacji nie wykorzystał Zjawiński 90+2 min. - Fabry strzelił z rzutu wolnego, a źle ustawiony Sarnawski przepuścił piłkę do siatki. Zagłębie - Lechia 5:2 90+1 min. - żółta kartka dla Sezonienki (Lechia) 90 min. - sędzia dolicza siedem minut 88 min. - Troć strzela gola dla Zagłębia i mecz jest rozstrzygnięty. Zagłębie - Lechia 4:2 85 min. - czerwona kartka dla Neugebauera, też za drugą żółtą! Lechia gra w dziewiątkę 83 min. - żółta kartka dla Neugebauera (Lechia)

82 min. - tragiczny błąd sędziego. Żelizko trafił w piłkę, a sędzia dał pomocnikowi Lechii drugą żółtą i czerwoną kartkę

79 min. - Gol dla Lechii! Po akcji Meny właśnie wprowadzony Machała w pierwszym kontakcie z piłką strzelił samobója! Zagłębie - Lechia 3:2! 79 min. - zmiany w Zagłębiu: za Jończego, Valencię i Bilińskiego weszli Machała, Fabry i Guezen 76 min. - Żelizko! Po zamieszaniu piłka wyleciała poza pole karne i Żelizko kropnął silnie i celnie. Zagłębie - Lechia 3:1 71 min. - zmiany w Lechii: za Bugaja i Kapicia weszli Sezonienko i Neugebauer 69 min. - Wrzesiński strzelał lobem i tuż obok słupka 66 min. - żółta kartka dla Chindrisa (Lechia) 65 min. - strzał Camary z pola karnego i dobra obrona Sarnawskiego Takiego pięknego gola strzelił Karwot

57 min. - bardzo dobra okazja Meny, ale przegrał pojedynek sam na sam z Kosem

55 min. - żółta kartka dla Conrado (Lechia) 54 min. - zmiana w Zagłębiu: za Zielonkę wszedł Troć 49 min. - Biliński miał dużo miejsca i strzelił ładnego gola. Słabo Lechia gra w defensywie. Zagłębie prowadzi 3:0 46 min. - zmiany w Lechii: za Biegańskiego i Piłę weszli Zjawiński i Sypek 46 min. - początek drugiej połowy 48+8 min. - koniec pierwszej połowy. Lechia przegrywa w Sosnowcu 0:2 45+4 min. - Karwot kapitalnie uderzył z dystansu i Sarnawski był bez szans. Zagłębie - Lechia 2:0! 42 min. - Fernandez huknął z wolnego w słupek. Piłka wróciła, ale Piła był tak zaskoczony, że strzelił nad bramką

34 min. - po zagraniu Fernandeza strzelał Mena, ale znowu prosto w bramkarza Zagłębia 33 min. - żółta kartka dla Żelizki (Lechia)

30 min. - zmiana w Zagłębiu: za Dalicia wszedł Karwot 27 min. - strzelał Mena z pola karnego, ale wprost w Kosa, który odbił piłkę. Za chwilę bramkarz Zagłębia obronił strzał Fernandeza 26 min. - żółta kartka dla Bykowa (Zagłębie) 22 min. - kontra Lechii, ale Fernandez strzelił niecelnie 17 min. - Lechia przegrywa w Sosnowcu. Po akcji Camary gola strzelił Valencia 10 min. - żółta kartka dla Boneckiego (Zagłębie) 8 min. - ostry strzał Camary z dystansu i dobra interwencja Sarnawskiego 4 min. - Biegański i Zielonka zderzyli się głowami, ale po trzech minutach wrócili do gry 3 min. - po dośrodkowaniu Bugaja minimalnie niecelnie głową strzelał Olsson 1 min. - początek meczu Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 3.09.2023 r.

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 3.09.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk przeprowadzi Polsat Sport. Początek spotkania w niedzielę (3.09.2023 r.) o godz. 12:40. Studio przedmeczowe w Polsacie Sport rozpocznie się o godz. 12:30.

A gdzie oglądać mecz Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych. Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 3.09.2023: Lechia potrzebuje punktów

Lechia Gdańsk straciła trochę punktów na otwarcie nowego sezonu w Fortunie 1. Lidze. Teraz musi odrabiać straty, żeby znaleźć swoje miejsce w czołówce ligowej tabeli.

Zagłębie źle wystartowało do nowego sezonu i w efekcie wylądowało w dolnych rejonach ligowej tabeli. Władze klubu szybko podjęły decyzję o zmianie trenera, Czy to pomoże? To czas pokaże. Nie zmienia to faktu, że Lechia potrzebuje punktów, żeby gonić czołowe drużyny w tabeli Fortuny 1. Ligi i będzie chciała wrócić do Gdańska z kompletem punktów z Sosnowca.

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga. Kursy, typy bukmacherów

Zagłębie Sosnowiec: 2,75

Remis: 3,20

Lechia Gdańsk: 2,50

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga

Mecz: Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk

Data meczu: 3.09.2023 (niedziela)

Transmisja: Polsat Sport

Godzina: 12:40

