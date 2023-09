Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 3.09.2023 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 3.09.2023 r.

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 3.09.2023

A gdzie oglądać mecz Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych.

Dominik Piła został jednym z bohaterów Lechii Gdańsk w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To on strzelił pierwszego gola, bardzo ważnego, który otworzył wynik tego spotkania. Z trybun stadionu…

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 3.09.2023: Lechia potrzebuje punktów

Zagłębie źle wystartowało do nowego sezonu i w efekcie wylądowało w dolnych rejonach ligowej tabeli. Władze klubu szybko podjęły decyzję o zmianie trenera, Czy to pomoże? To czas pokaże. Nie zmienia to faktu, że Lechia potrzebuje punktów, żeby gonić czołowe drużyny w tabeli Fortuny 1. Ligi i będzie chciała wrócić do Gdańska z kompletem punktów z Sosnowca.

