„Zaj... was, k… lewackie..": Rozpoczął się proces za faszystowskie plakaty na restauracjach

Na, sygnowanych przez "Szturmowców", plakatach znajdowały się napisy „zaj... was, k… lewackie. Nigdy dość rasizmu i faszyzmu w Trójmieście" , którym towarzyszyły krzyż celtycki i wlepki z napisem „white power".

– tłumaczyła, gdy do sądu kierowany był akt oskarżenia , prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- W nocy z 15 na 16 marca 2019 roku w Gdańsku na oknach, drzwiach i elewacji trzech lokali gastronomicznych: Avocado, Faloviec i Vegan Port sprawcy umieścili plakietki, naklejki oraz nanieśli napisy i symbole propagujące ustrój faszystowski, zawierające groźby bezprawne i nawołujące do nienawiści. Sprawcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji 20 marca 2019 roku

Kobieta okazała się córką Olgierda L. - w latach dziewięćdziesiątych znanego gdańskiego nazi-skinheada, później przed sądem odpowiadającego m.in. za sutenerstwo oraz zamieszanego w zabójstwo Daniela Z. ps. Zachar – znanego gdańskiego gangstera zamordowanego w brutalny sposób w lipcu 2009 roku przy pętli autobusowej w Oliwie.

Jednak to za sprawą Pawła D. incydent powiązano z zatrzymaniami poprzedzającymi Marsz Niepodległości 11 listopada 2018 roku. Wówczas, na kilka dni przed zaplanowaną w Warszawie demonstracją, w położonych na Pomorzu mieszkaniach D., 25-letniego dziś Michała W. i niespełna 25-letniego Adriana K. policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znaleźli m.in. naklejki, książki, odzież i nagrania propagujące faszyzm i nawołujące do nienawiści. Materiały miały być przeznaczone do rozpowszechniania.