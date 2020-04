Zakaz wstępu do lasów zniesiony! Minister środowiska przedstawił rekomendacje w sprawie otwarcia lasów od poniedziałku 20.04.2020

W czwartek (16.04.2020) ok. południa zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na którym będą podejmowane decyzje m.in. w sprawie ograniczania obowiązujących obostrzeń w zakresie przemieszczania się. Po nim odbędzie się konferencja prasowa, na której premiera Morawieckiego przedstawi szczegóły w tej sprawie. Od poniedziałku ma się rozpocząć powolne "odmrażanie" polskiej gospodarki.

Na konferencji premier poinformował o zniesieniu zakazu wchodzenia do lasów.

Jak informuje PAP, minister Michał Woś zawnioskował, by od poniedziałku była możliwość wchodzenia do lasów, które od 3 kwietnia 2020 r., wraz z parkami narodowymi, są niedostępne dla odwiedzających do odwołania. O potrzebie zniesienia tego zakazu mówił też wicepremier Jacek Sasin w wywiadzie dla RMF FM