Zakaz wycinki drzew na Podwalu Staromiejskim w Gdańsku uchylony. Ma tam powstać parking podziemny [zdjęcia]

Mam nadzieję, że jest to tylko niewielka komplikacja i że Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda ponownie decyzję zabraniającą wycięcia drzew - dodaje Spieglanin. - Pamiętajmy tylko, że wycięcie drzew to jeden z wielu, a nie jedyny element szkodliwości projektu budowy parkingu w tym miejscu. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że do poprawnego wniosku inwestor będzie musiał dołączyć decyzje władz miasta o zgodzie na wycinkę drzew. Nasze władze wielokrotnie wypowiadały się i na temat wsłuchiwania się w głos mieszkańców i na tematy związane z ochroną przyrody i klimatu. ta decyzja będzie potwierdzeniem szczerości tych deklaracji - dodaje.