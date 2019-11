Zakończyła się przebudowa ulicy Pagórkowej w Gdańsku. Zobacz, jak się zmieniła

Blokada stacji Lotos na ul. Hallera. Spór z deweloperem

Do kuriozalnej sytuacji doszło na jednej ze stacji benzynowych przy ul. Hallera. Od kilku dni miejsce jest sparaliżowane przez zostawione ciężarówki i wszystko wskazuje na to, że jest to pokłosie braku porozumienia między właścicielem terenów a najemcą.