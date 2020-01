Zakopane 2020. Skoki narciarskie. Puchar Świata. Tysiące kibiców pod Wielką Krokwią [ZDJĘCIA, GALERIA]

Lechia szuka wzmocnień. Zwoliński nie dla biało-zielonych?

W jakim składzie Lechia Gdańsk przystąpi do wiosennej rywalizacji? Dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia rundy wiosennej w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. 7 lutego (godz. 20.30) biało-zieloni zagrają we Wrocławiu ze Śląskiem.