Załamanie pogody i temperatury w dół. Czeka nas poważne ochłodzenie. Czy w poniedziałek,11.05.2020 spadnie śnieg? Prognoza pogody

Modele meteorologiczne wskazują, że w najbliższych dniach czeka nas pogodowa zawierucha. Zmiany odczują szczególnie mieszkańcy północnej części kraju, gdzie temperatury w ciągu dnia, w poniedziałek mogą spaść nawet o 12 stopni względem sytuacji z niedzieli . Do tego powinniśmy przygotować się na wzmożone opady i wiat w porywach sięgający 72 km/h. Winowajcą będzie arktyczny front powietrza, który napłynie ze Skandynawii.

- Zmiana ta związana będzie z dynamicznym napływem powietrza arktycznego. Doprowadzi to do wystąpienia bardzo dużej różnicy w temperaturze powietrza - analizuje sytuację Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W poniedziałek w północnej i północne-zachodniej Polsce spodziewać się możemy miejscami ledwie 8°C, natomiast na południowym wschodzie temperatura zbliży się do 25°C! Dodatkowo, w strefie frontu rozdzielającego bardzo różniące się masy powietrza, wystąpić mogą intensywne opady.