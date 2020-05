Załamanie pogody i temperatury w dół. Przymrozki we wtorek rano. Lokalnie spadł śnieg. Poważne ochłodzenie! Prognoza pogody IMGW 12.05.2020

Co nas czeka w pogodzie w maju 2020 roku? Ostatnie dni przyzwyczaiły nas do słonecznej i ciepłej aury. Niestety, synoptycy ostrzegali, że pogoda diametralnie się zmieni, a spadek temperatur wyniesie nawet 12 stopni. Już w poniedziałek w północnej Polsce termometry pokazały nawet o kilkanaście stopni mniej. Zaczęło też padać i wiać. We wtorek rano spodziewane są przymrozki.

Przymrozki w maju 2020 roku w Polsce. Nagła zmiana temperatur W większości kraju we wtorek, 12.05.2020 roku spodziewane są rano przymrozki. Prognozowany jest spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -2°C.



Opady śniegu w maju Łowcy Burz piszą o pojawiających się w pasie od Dolnego Śląska po Warmię opadach śniegu. "Do rana miejscami spadnie 5-10 cm śniegu, zwłaszcza na północnym wschodzie Polski, przed czym informują nasze ostrzeżenia meteorologiczne SkyPredict" - dodają. Niestety spodziewane opady mogą spowodować straty w uprawach. Do tego we wtorek rano może pojawić się przymrozek.



Załamanie pogody i spadek temperatur. Prognoza pogody na maj 2020 Modele meteorologiczne wskazują, że w najbliższych dniach czeka nas pogodowa zawierucha. Zmiany odczują szczególnie mieszkańcy północnej części kraju, gdzie temperatury w ciągu dnia, w poniedziałek mogą spaść nawet o 12 stopni względem sytuacji z niedzieli. Do tego powinniśmy przygotować się na wzmożone opady i wiat w porywach sięgający 72 km/h. Winowajcą będzie arktyczny front powietrza, który napłynie ze Skandynawii. Pogoda w Polsce. Na północy ochłodzenie, na południu wysokie temperatury Jak informuje profil Pomorski Alert Pogodowy, w poniedziałek Polska będzie podzielona pod względem aury, a na południu utrzymają się wysokie temperatury.



- Zmiana ta związana będzie z dynamicznym napływem powietrza arktycznego. Doprowadzi to do wystąpienia bardzo dużej różnicy w temperaturze powietrza - analizuje sytuację Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W poniedziałek w północnej i północne-zachodniej Polsce spodziewać się możemy miejscami ledwie 8°C, natomiast na południowym wschodzie temperatura zbliży się do 25°C! Dodatkowo, w strefie frontu rozdzielającego bardzo różniące się masy powietrza, wystąpić mogą intensywne opady. Zobaczcie wizualizację prognoz IMGW: Śnieg w maju? Na północy Polski spodziewane przymrozki i opady Dodatkowo w poniedziałkowy wieczór temperatura spadnie do 0, a temperatura odczuwalna wyniesie -2 stopnie. Niektóre siatki meteorologiczne wskazuje, że lokalnie może sypnąć śniegiem lub krupą śnieżną. Na południu spodziewane są burze i silny wiatr. Z prognoz IMGW wynika, że największych opadów należy spodziewać się w poniedziałek w pasie od południowego zachodu, przez centrum, po północy wschód. Istnieje prawdopodobieństwo, że opady deszczu będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem, a miejscami, zwłaszcza w obszarach wyżej wyniesionych nad poziom morza, intensywne opady śniegu. W kolejnych dniach już na całym obszarze Polski ma pojawić się ochłodzenie. Wideo