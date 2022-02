Zaległy urlop. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, do kiedy trzeba go wykorzystać, czy niewykorzystane dni mogą przepaść? Emil Hoff

Poradnik urlopowicza pomoże Wam się zorientować, ile dni urlopu Wam przysługuje i do kiedy możecie wykorzystać zaległy urlop. Marzena Bugała, Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Na urlop niby wszyscy czekamy z utęsknieniem, chętnie marzymy o wypoczynku i egzotycznych wyjazdach, z radością witamy wiosnę i sprawdzamy pogodę na lato, ale gdy przychodzi co do czego – nawał pracy zmusza nas czasem do porzucenia planów wypoczynkowych. Przysługuje nam jednak urlop zaległy. Co to takiego, jak się nalicza, do kiedy trzeba go wykorzystać i czy można go wymienić na ekwiwalent pieniężny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym poradniku urlopowicza.