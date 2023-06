Zamiana terenów leśnych na nieleśne będzie skutkować... utworzeniem parku? Drzewa pójdą pod nóż? Mieszkańcy Gdańska zaniepokojeni

Według BRG, wprowadzenie zmian umożliwi wyposażenie terenu w małą architekturę, np. ławki i altany, zostanie również oświetlony ciąg pieszy, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników.

- Warto podkreślić, że na terenach parków leśnych nie jest możliwa realizacja jakiejkolwiek zabudowy. Prace nad planem miejscowym prowadzone będą, jak zawsze, we współpracy z mieszkańcami - uspokaja Błaszkowska. - Potencjalny teren inwestycyjny to tzw. niezalesiona polana przy ul. Wołkowyskiej. Bez planu miejscowego nie byłoby możliwe zagwarantowanie strefy buforowej pomiędzy lasem (przyszłym parkiem leśnym) a dozwoloną zabudową, co plan zapewni - dodaje.