Zamówił kurs, a następnie próbował zamordować taksówkarza. Teraz 27-latkowi z Gdańska grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności

- Ustalono, że do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku około godziny 4.00. Sprawcą okazał się 27-letni mężczyzna, który zamówił kurs. Po zakończeniu kursu zaatakował pokrzywdzonego używając środków obezwładniających - paralizatora, gazu łzawiącego oraz przemocy, uderzając pokrzywdzonego wielokrotnie w głowę oraz w inne części ciała. Polecił pokrzywdzonemu wejść do bagażnika. Zabrał telefony komórkowe, portfel z pieniędzmi w kwocie 2000 złotych oraz dokumenty. Następnie przejechał w inne miejsce, gdzie wyciągnął pokrzywdzonego z bagażnika, rzucając go na brzeg cieku wodnego. Po obwiązaniu mu głowy taśmą, w tym częściowo ust i nosa, umieścił go ponownie w bagażniku - informuje Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku