Zapadła decyzja ws. edukacji zdalnej w szkołach

Edukacja domowa zyskuje popularność. Rodzice zdradzają, w czym tkwi jej fenomen. Jak wygląda nauka w domu i co może dać dzieciom?

Sergiusz opracowuje projekty do przyszłej pracy, Cyryl uczy się programowania, a Patrycja chodzi na balet. Bruno sam garnie się do nauki, zachęcając do niej...