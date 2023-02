Zapłacimy więcej za wodę w Gdańsku. Miasto wprowadza podwyżki od końca lutego. Jak wygląda sytuacja w Sopocie i Gdyni? Wiemy, ile zapłacimy

Od 26 lutego 2023 roku na terenie Gdańska będzie obowiązywać wyższa stawka za wodę. Rachunki mieszkańców wzrosną o 4%. Zgodnie z obowiązującą obecnie taryfą metr sześcienny wody kosztuje 4,86 zł netto. Po zmianach cena wyniesie 5,11 zł netto . Władze Gdańska złożyły wniosek, który daje możliwość odstąpienia od umowy, co świadczy o tym, że ceny za wodę wzrosną jeszcze raz, i to w ciągu tego samego roku .

Podwyżka cen za wodę w Gdańsku od końca lutego 2023 r.

Gdańskie Wodociągi to miejska spółka, która powstała pod koniec stycznia 2023 roku. Miasto wykupiło 51% udziałów firmy Saur Neptun, która dotychczas zaopatrywała gdańszczan w wodę. Gdy miasto podpisywało nową umowę w roku 2021, informowało o tym, że ceny za wodę i ścieki będą rosły rok do roku. Od 28 lutego 2021 roku za metr sześcienny wody i ścieków (w sumie) trzeba było zapłacić 10,61 zł. Obecnie opłata ta ma wynieść 11,65 zł. Władze miasta na podstawie złożonego wniosku mogą przedwcześnie odstąpić od umowy, co daje możliwość zmiany cen jeszcze w tym roku. Najpewniej będzie to kolejna podwyżka.