Zapomniane dwa lata życia Ryszarda Kuleszy, byłego selekcjonera reprezentacji Polski

W 2008 roku Ryszard Kulesza pożegnał się z tym światem i został pochowany na cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie. Wszyscy wówczas pisali, że ten zasłużony trener odszedł w wieku 76 lat. I rzeczywiście, jak wpiszemy w wyszukiwarkę internetową frazę Ryszard Kulesza, to gdzie nie spojrzymy to możemy przeczytać, że urodził się on 28 września 1931 roku. Również w encyklopedii piłkarskiej Andrzeja Gowarzewskiego ta data funkcjonuje jako dzień narodzin byłego trenera Lechii.

Czy jednak ona jest prawdziwa? Otóż, nie! Badający historię gdańskiej drużyny Dariusz Boczek z portalu lechia.net dotarł do świadectwa pracy Ryszarda Kuleszy w gdańskim klubie. I co się okazało? Na tym dokumencie data urodzenia trenera to 28 września 1929 roku, czyli mamy dwa lata różnicy. Również tę datę urodzenia, legendarnego trenera, potwierdza ojciec Egidiusz Jarosław Włodarczyk, proboszcz parafii św. Bonifacego w Warszawie, która opiekuje się cmentarzem Czerniakowskim w Warszawie. W mailu przysłanym do naszej redakcji pisze: „Według danych, które udało mi się znaleźć, Ryszard Kulesza urodził się 28.09.1929 r., zmarł 19.05.2008 r., a jego pogrzeb odbył się 29.05.2008 r.”