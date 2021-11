Zaprezentowano budżet Gdańska na 2022 rok. Prognoza zwiastuje koniec Polski samorządnej?

- Rok 2022 to pierwszy rok, gdy wchodzą nowe przepisy dotyczące regulacji finansowych i może to zabrzmi niezwykle mocno, ale po 32 latach mamy do czynienie z końcem samorządu lokalnego w Polsce - mówiła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - Mówię o tym bardzo mocno, gdyż pod hasłem Polskiego Ładu zmienia się zasady gmin w całej Polsce. Jak wiemy Gdańsk też jest częścią polskiego systemu prawa i takie samy zasady dotyczą również i naszego miasta.

Prezydent Gdańska bieżącą sytuację samorządu porównała do wypłacania kieszonkowego dzieciom, które z góry mają ustaloną kwotę, która się im po prostu należy. Natomiast ewentualne zmiany, model premiowana za dobre zachowanie etc. nie wchodzą w grę.

Ta metafora w odniesieniu do samorządu - zdaniem prezydent Aleksandry Dukiewicz - miała pokazać to, że obecnie samorządom również nie będzie opłacało się mocniej angażować w rozwój, gdyż i tak ich praca nie zostanie doceniona.